Театр «Балет Москва» отметит юбилей 6 ноября

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Театр «Балет Москва» отметит юбилей на сцене «Гоголь-центра» 6 ноября, сообщает «Утро.ру».
Театр «Балет Москва» отметит юбилей 6 ноября
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В честь 30-летия театра будут представлены фрагменты лучших работ, среди которых «Эквус», «Танцпол», «Транскрипция цвета», «Кафе «Идиот» и «Все пути ведут на Север».

За концепцию праздничного вечера отвечают режиссёр Евгений Кулагин и хореограф Иван Естегнеев. Начало программы — в 20:00. Подробности можно узнать на сайте театра.

Ранее Nation News сообщал, что гала-концерт «Звёзды Петербурга» состоится 14 ноября в честь 130-летия Свято-Владимирской школы.

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