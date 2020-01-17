На выставке Шагала в Подмосковье побывали более 50 тысяч человек

Короткая ссылка
На выставке Марка Шагала в подмосковном музее «Новый Иерусалим» побывали более 50 тыс. человек.
На выставке Шагала в Подмосковье побывали более 50 тысяч человек
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт регионального Минкультуры.

Как отметила глава ведомства Елена Харламова, экспозиция «Шагал: между небом и землёй» за два месяца стала самым посещаемым выставочным проектом в музее.

На выставке представлены работы из разных музеев мира и частных коллекций России, в том числе графика и живопись.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала о выставке молодых российских художников в Тольятти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить