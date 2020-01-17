На выставке Шагала в Подмосковье побывали более 50 тысяч человек

На выставке Марка Шагала в подмосковном музее «Новый Иерусалим» побывали более 50 тыс. человек.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт регионального Минкультуры.

Как отметила глава ведомства Елена Харламова, экспозиция «Шагал: между небом и землёй» за два месяца стала самым посещаемым выставочным проектом в музее.

На выставке представлены работы из разных музеев мира и частных коллекций России, в том числе графика и живопись.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала о выставке молодых российских художников в Тольятти.