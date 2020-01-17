В Русском музее заявили о планах по открытию филиала в ХМАО

Короткая ссылка
В Ханты-Мансийском автономном округе в 2020 году откроется филиал Русского музея.
В Русском музее заявили о планах по открытию филиала в ХМАО
  • @TheStateRussianMuseum
  • Facebook

Как сообщает kp.ru, расширение будет происходить в два этапа. В сентябре в городе Когалым откроется культурно-выставочный центр Русского музея.

«В реализации первого этапа создания филиала мы будем опираться на опыт деятельности уже открытых культурно-выставочных центров Русского музея. В настоящее время подписано 14 соглашений о сотрудничестве с региональными музеями, администрациями, министерствами и управлениями культуры регионов России», — отметила заместитель директора Русского музея по развитию и связям с общественностью Анна Цветкова.

Площадь КВЦ в Когалыме составит 500 кв. м, из которых более 200 кв. м будут отведены под выставочное пространство.

Второй этап — открытие самого филиала Русского музея. Сейчас специалисты определяют архитектурно-проектные решения, технические условия и параметры здания.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее до конца 2021 года проведут реконструкцию Национального музея.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить