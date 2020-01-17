В Русском музее заявили о планах по открытию филиала в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе в 2020 году откроется филиал Русского музея.

Как сообщает kp.ru, расширение будет происходить в два этапа. В сентябре в городе Когалым откроется культурно-выставочный центр Русского музея.

«В реализации первого этапа создания филиала мы будем опираться на опыт деятельности уже открытых культурно-выставочных центров Русского музея. В настоящее время подписано 14 соглашений о сотрудничестве с региональными музеями, администрациями, министерствами и управлениями культуры регионов России», — отметила заместитель директора Русского музея по развитию и связям с общественностью Анна Цветкова.

Площадь КВЦ в Когалыме составит 500 кв. м, из которых более 200 кв. м будут отведены под выставочное пространство.

Второй этап — открытие самого филиала Русского музея. Сейчас специалисты определяют архитектурно-проектные решения, технические условия и параметры здания.

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