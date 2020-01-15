В Адыгее проведут реконструкцию Национального музея

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В Адыгее до конца 2021 года планируют провести полную реконструкцию Национального музея, сообщает портал «Юга.ру».
В Адыгее проведут реконструкцию Национального музея
  • © adyg-museum.ru

В Министерстве культуры региона отметили, что здание, построенное в 1993 году, требует серьёзного ремонта.

Рядом с основной частью музея планируют построить два отдельных помещения для увеличения экспозиционной площади и территории хранилищ.

Директор Национального музея Адыгеи Фатима Джигунова уточнила, что площадь одного из зданий составит 2000 кв. м. В нём установят специальное оборудование для хранения экспонатов, а в действующих залах и фондах проведут капитальный ремонт.

Всего на эти цели планируют направить 250 млн рублей.

В сентябре информагентство Tagilcity.ru сообщало, что в Нижнем Тагиле планируют создать музейный центр.

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