В Адыгее проведут реконструкцию Национального музея
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В Министерстве культуры региона отметили, что здание, построенное в 1993 году, требует серьёзного ремонта.
Рядом с основной частью музея планируют построить два отдельных помещения для увеличения экспозиционной площади и территории хранилищ.
Директор Национального музея Адыгеи Фатима Джигунова уточнила, что площадь одного из зданий составит 2000 кв. м. В нём установят специальное оборудование для хранения экспонатов, а в действующих залах и фондах проведут капитальный ремонт.
Всего на эти цели планируют направить 250 млн рублей.
В сентябре информагентство Tagilcity.ru сообщало, что в Нижнем Тагиле планируют создать музейный центр.