В Нижнем Тагиле планируют создать музейный центр

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В Нижнем Тагиле собираются создать музейный центр. Проект уже прошёл государственную экспертизу, сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.
В Нижнем Тагиле планируют создать музейный центр
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Подтверждена максимальная цена проекта — 1,4 млрд рублей.

Речь идёт о четырёх зданиях на улице Ленина. Работы по подготовке и реставрации завершены. В декабре должны быть запущены конкурсные процедуры по поиску подрядчика.

«Создание Единого многофункционального музейного центра — это часть масштабного проекта по сохранению нашего исторического наследия», — заявил мэр Владислав Пинаев.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что в Севастополе обсудили реконструкцию мемориального комплекса на Сапун-горе.

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