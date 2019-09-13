В Нижнем Тагиле планируют создать музейный центр
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- РИА Новости
Подтверждена максимальная цена проекта — 1,4 млрд рублей.
Речь идёт о четырёх зданиях на улице Ленина. Работы по подготовке и реставрации завершены. В декабре должны быть запущены конкурсные процедуры по поиску подрядчика.
«Создание Единого многофункционального музейного центра — это часть масштабного проекта по сохранению нашего исторического наследия», — заявил мэр Владислав Пинаев.
Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что в Севастополе обсудили реконструкцию мемориального комплекса на Сапун-горе.