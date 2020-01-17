Игорь Николаев назвал знаковые песни в своей судьбе

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Композитор и певец Игорь Николаев рассказал о песнях, которые стали знаковыми в его судьбе.
Игорь Николаев назвал знаковые песни в своей судьбе
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«Каждая из первых песен переворачивала жизнь. Каждая по-своему. «Айсберг» была одной из первых, которую выпустили в журнале «Кругозор» в рубрике «По заявкам слушателей». «12 дней», исполненная Сашей Абдуловым, тоже вышла в «Кругозоре» и стала знаковой. «Пусть говорят» — дебютная песня Кристины Орбакайте, исполненная ею в возрасте 14 лет. С неё Кристина началась как певица. К категории знаковых относится и первая пластинка-миньон, где были изданы «Айсберг» и «Расскажите, птицы». Как ни странно, обе эти песни так и не вышли ни на одном альбоме Пугачёвой, только в сборниках», — признался музыкант в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его словам, большая пластинка-гигант «Счастья в личной жизни», где были «Сто друзей», «Две звезды», «Паромщик», тоже стала судьбоносной.

Осенью 2019 года Игорь Николаев рассказал о значении песни «Третье сентября».

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