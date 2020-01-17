В Удмуртии 1 марта пройдёт республиканская Масленица
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- РИА Новости
Как сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Дома дружбы народов, в рамках праздника будут открыты развлекательные площадки и игровые зоны, центральным элементом каждой из которых станет «колесо желаний».
В завершение праздничных мероприятий состоится сожжение чучела Масленицы, которое ознаменует проводы зимы.
Гостей праздника ждут традиционные конкурсы, а также выступления творческих коллективов из районов Удмуртии.
В 2019 году врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору блинов в дни Масленицы.