В Удмуртии 1 марта пройдёт республиканская Масленица

Республиканская Масленица пройдёт в селе Нынек Можгинского района Удмуртской области 1 марта.

Как сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Дома дружбы народов, в рамках праздника будут открыты развлекательные площадки и игровые зоны, центральным элементом каждой из которых станет «колесо желаний».

В завершение праздничных мероприятий состоится сожжение чучела Масленицы, которое ознаменует проводы зимы.

Гостей праздника ждут традиционные конкурсы, а также выступления творческих коллективов из районов Удмуртии.

В 2019 году врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору блинов в дни Масленицы.