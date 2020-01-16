Ростов-на-Дону примет участие в акции «Ночь идей»

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Ростов-на-Дону впервые станет участником французской акции «Ночь идей».
Ростов-на-Дону примет участие в акции «Ночь идей»
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Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Мероприятие будет проходить 30 января во всём мире при поддержке Французского института в Париже и Фонда Франции. Тема в 2020 году — охрана окружающей среды и экологические вопросы.

В Ростове-на-Дону выступят представители городской администрации и экологических организаций, студенты и преподаватели.

Ранее первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов в беседе с НСН призвал проводить больше акций по сохранению леса.

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