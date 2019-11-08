Во Всероссийском обществе охраны природы призвали проводить больше акций по сохранению леса
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- РИА Новости
«Нужен не день лесонасаждения, нужен месячник, а то и двухмесячник лесонасаждения», — заявил он.
По его словам, Россия — большая страна, у неё всемирная ответственность, поэтому необходимо привлекать не только волонтёров, но и бизнес.
«Изменение климата вызывается не только выбросами, но и снижением лесных площадей», — пояснил Расулмухамедов.
Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошёл фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче».