Во Всероссийском обществе охраны природы призвали проводить больше акций по сохранению леса

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Первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов в беседе с НСН призвал проводить больше акций по сохранению леса.
Во Всероссийском обществе охраны природы призвали проводить больше акций по сохранению леса
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Нужен не день лесонасаждения, нужен месячник, а то и двухмесячник лесонасаждения», — заявил он.

По его словам, Россия — большая страна, у неё всемирная ответственность, поэтому необходимо привлекать не только волонтёров, но и бизнес.

«Изменение климата вызывается не только выбросами, но и снижением лесных площадей», — пояснил Расулмухамедов.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошёл фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче».

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