Спасатели предупредили об опасности выхода на лёд Байкала

Спасатели предупредили об опасности выхода на лёд озера Байкал. Об этом информирует kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

«Наблюдаются постоянные подвижки льда с образованием трещин и торосов», — говорится в сообщении.

В частности, в районе посёлка Листвянка толщина льда составляет около пяти — семи сантиметров, а на расстоянии одного — полутора километров — открытая вода.

От посёлка Слюдянка до мыса Шаманский лёд нарос на 5 — 10 сантиметров.

«В районе посёлка Большое Голоустное толщина льда 10-20 сантиметров. Ледовый покров не стабилен: в 300 — 500 метрах от берега, по направлению к бухте Песчаная, наблюдается становая трещина, местами открытая до 30 сантиметров», — рассказали в ведомстве.

Ранее руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев в беседе с НСН рассказал о волонтёрах, приезжающих на озеро.