Эксперт прокомментировал прогноз об экстремальных погодных явлениях в мире

Директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин прокомментировал прогноз генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Петтери Тааласа об экстремальных погодных явлениях в мире.

«Экстремальные явления нельзя предсказать на конкретный год, только в исключительных случаях. Нас ждёт усиление того, что мы видим и так», — сказал Кокорин в беседе с сайтом «Москва 24».

В частности, пояснил он, это волны тепла или жары, более неравномерное выпадение осадков, притом что общее их количество на севере и в центральной части России окажется больше, но не сильно, а на юге — меньше.

«То, что мы имеем сейчас, — это результат того, что человечество производило последние 50 лет», — полагает эксперт.

Как считает Кокорин, к изменениям нужно адаптироваться.

Он также призвал не утрировать происходящие климатические события, но вместе с тем «серьёзно относиться к этому вопросу».

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил тёплый декабрь в некоторых регионах России.