Главархив представил документы по истории российского транспорта

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Специалисты Главархива Москвы пригласили читателей ознакомиться с документами по истории развития общественного транспорта столицы.
Главархив представил документы по истории российского транспорта
  • © Главное архивное управление города Москвы

Как сообщает сайт «Москва 24», среди документальных свидетельств истории транспорта, представленных в Главархиве, — докладная записка начальника транспортного управления Моссовета И.М. Гобермана председателю Моссовета А.И. Ефремову, датированная концом 1930-х годов, и постановление «О мероприятиях по коренному улучшению работы московского транспорта».

Кроме того, в Главархиве хранятся фотографии троллейбусов и трамваев маршрута «А» из центра города, а также другие снимки, иллюстрирующие изменения в системе московского общественного транспорта.

Как передаёт портал мэра и правительства Москвы, ознакомиться с редкими документами и фотографиями можно в читальных залах ведомства, в выставочных зонах и образовательных проектах.

В июле сообщалось, что Главархив Москвы раскрыл более 50 документов о партизанах в годы войны.

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