Вильфанд не исключил влияния пожаров в Австралии на погоду в России

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Пожары в Австралии могут оказать влияние на температурный режим в России, но для того, чтобы понять возможное влияние на климат, необходимы расчёты. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд не исключил влияния пожаров в Австралии на погоду в России
  • Reuters

«Думаю, что продукты горения (от пожаров в Австралии. — RT), конечно, до нашей территории не дойдут, но думаю, что они могут привести к некоторому изменению температурного режима. Дело в том, что дым поглощает и отражает солнечную энергию», — цитирует ТАСС специалиста.

Как пояснил Вильфанд, нужны расчёты, чтобы оценить, какое влияние на климат окажут пожары в Австралии.

Лесные пожары начались на восточном побережье Австралии осенью 2019 года, уточняет агентство. В результате пожаров на континенте уничтожено более 8 млн гектаров леса, порядка 3 тыс. жилых домов и более 4 тыс. административных и хозяйственных построек.

Ранее итальянский астронавт Лука Пармитано, находящийся на борту МКС, заявил, что он и его коллеги оценили масштабы пожаров в Австралии, которые видны из космоса.

12 января стало известно, что в результате лесных пожаров в Австралии погибли 27 человек.

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