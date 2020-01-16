Елена Воробей рассказала о самочувствии после травмы руки

Заслуженная артистка России Елена Воробей в беседе с Пятым каналом рассказала о своём самочувствии после перелома руки во время концерта в Ногинске.

Артистка сообщила, что перенесла операцию и в настоящее время идёт на поправку. Она выразила надежду, что в ближайшее время её здоровье полностью восстановится.

«Вчера делали снимок, всё нормально, поставили новый гипс, более облегчённый. Надеюсь, что через недельку поставим уже просто пластину. Если честно, сразу после того как получила эту травму, я позвонила Аскольду Запашному и узнала, что он накануне Нового года сломал ногу и весь Новый год отработал с гипсом на ноге. Я подумала, что вот наша актёрская судьба, изнанка профессии», — рассказала пародистка.

Она также добавила, что в январе планирует выйти на сцену с гипсом.