В Петербурге предупредили об усилении ветра 15 января
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По данным ежедневного прогноза ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», порывы ветра в этот день местами будут достигать 15—17 м/с.
В связи с ухудшением погодных условий жителям города рекомендуют не находиться рядом с деревьями и неустойчивыми конструкциями.
Также не стоит приближаться к линиям электропередачи, трубопроводам, промышленным объектам.
Кроме того, специалисты советуют убрать с балконов хозяйственные вещи и отогнать машины в гаражи.
10 января URA.RU сообщало о штормовом предупреждении на Ямале.