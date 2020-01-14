В Петербурге предупредили об усилении ветра 15 января

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МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило об усилении ветра, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Петербурге предупредили об усилении ветра 15 января
  • © Zamir Usmanov/Russian Look
  • globallookpress.com

По данным ежедневного прогноза ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», порывы ветра в этот день местами будут достигать 15—17 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий жителям города рекомендуют не находиться рядом с деревьями и неустойчивыми конструкциями.

Также не стоит приближаться к линиям электропередачи, трубопроводам, промышленным объектам. 

Кроме того, специалисты советуют убрать с балконов хозяйственные вещи и отогнать машины в гаражи.

10 января URA.RU сообщало о штормовом предупреждении на Ямале.

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