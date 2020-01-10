На Ямале объявлено штормовое предупреждение
- РИА Новости
По информации синоптиков, порывы ветра в регионе продолжат усиливаться и местами достигнут 17—22 м/с.
На территории ЯНАО будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой, местами умеренный снег и метель.
При этом температура воздуха днём составит -4…-9 °С, в ряде районов днём до -14 °С, ночью -7… -12 °С, местами до -17 °С.
Ранее «Реальное время» сообщало, что МЧС Республики Татарстан предупредило жителей региона об ухудшении погодных условий.