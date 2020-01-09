МЧС Татарстана предупредило о метели и гололедице в регионе
- РИА Новости
По данным регионального Гидрометцентра, с 18:00 9 января до 18:00 10 января на территории Татарстана местами ожидается метель с ухудшением видимости до 1—2 км, гололёд, ночью и утром сильный ветер порывами до 15—17 м/с.
В МЧС Татарстана напомнили, что метель и гололёд представляют серьёзную опасность для всех участников дорожного движения. Водителям рекомендуется по возможности отказаться от дальних поездок, избегать внезапного торможения.
Необходимо уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе и состоянию шин.
Пешеходам следует надевать малоскользящую обувь, передвигаться осторожно, учитывая все неровности.
Ранее, как сообщало URA.RU, специалисты метеослужб Ямала предупредили о резком ухудшении погоды в регионе 9 января.