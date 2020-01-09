МЧС Татарстана предупредило о метели и гололедице в регионе

Короткая ссылка
В МЧС Республики Татарстан предупредили жителей региона об ухудшении погодных условий, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
МЧС Татарстана предупредило о метели и гололедице в регионе
  • РИА Новости

По данным регионального Гидрометцентра, с 18:00 9 января до 18:00 10 января на территории Татарстана местами ожидается метель с ухудшением видимости до 1—2 км, гололёд, ночью и утром сильный ветер порывами до 15—17 м/с.

В МЧС Татарстана напомнили, что метель и гололёд представляют серьёзную опасность для всех участников дорожного движения. Водителям рекомендуется по возможности отказаться от дальних поездок, избегать внезапного торможения.

Необходимо уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе и состоянию шин.

Пешеходам следует надевать малоскользящую обувь, передвигаться осторожно, учитывая все неровности.

Ранее, как сообщало URA.RU, специалисты метеослужб Ямала предупредили о резком ухудшении погоды в регионе 9 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить