МЧС Татарстана предупредило о метели и гололедице в регионе

В МЧС Республики Татарстан предупредили жителей региона об ухудшении погодных условий, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным регионального Гидрометцентра, с 18:00 9 января до 18:00 10 января на территории Татарстана местами ожидается метель с ухудшением видимости до 1—2 км, гололёд, ночью и утром сильный ветер порывами до 15—17 м/с.

В МЧС Татарстана напомнили, что метель и гололёд представляют серьёзную опасность для всех участников дорожного движения. Водителям рекомендуется по возможности отказаться от дальних поездок, избегать внезапного торможения.

Необходимо уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе и состоянию шин.

Пешеходам следует надевать малоскользящую обувь, передвигаться осторожно, учитывая все неровности.

Ранее, как сообщало URA.RU, специалисты метеослужб Ямала предупредили о резком ухудшении погоды в регионе 9 января.