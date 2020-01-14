Представитель Сергея Соловьёва прокомментировал сообщения о госпитализации режиссёра

Представитель режиссёра Сергея Соловьёва в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщения об экстренной госпитализации и операции режиссёра.

«Не могу ничего об этом сказать, какая больница? Нормально всё с ним», — заявил представитель Соловьёва.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Соловьёва забрали в больницу после того, как он пожаловался на сильную боль в левой голени.