Представитель Сергея Соловьёва прокомментировал сообщения о госпитализации режиссёра
Представитель режиссёра Сергея Соловьёва в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщения об экстренной госпитализации и операции режиссёра.
- © Екатерина Чеснокова
- РИА Новости
«Не могу ничего об этом сказать, какая больница? Нормально всё с ним», — заявил представитель Соловьёва.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Соловьёва забрали в больницу после того, как он пожаловался на сильную боль в левой голени.
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