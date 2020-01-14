Синоптики предупредили о новых температурных рекордах в России

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Метеорологи рассказали, что Россию ожидают новые температурные рекорды. Об этом сообщают «Известия».
Синоптики предупредили о новых температурных рекордах в России
  • globallookpress.com

По данным синоптиков, 16 января столбики термометров в центральной части России могут подняться до +5 °С.

Минусовые температуры придут, однако нынешняя зима всё равно войдёт в историю как самая тёплая более чем за 130 лет.

Весна, согласно предварительным прогнозам синоптиков, также будет теплее обычного.

«По моим оценкам, весна будет тёплая, температура в марте — апреле ожидается выше нормы. К маю-июню погода вернётся к своим обычным показателям: в мае будет +18 °С, в июне — +21…+22 °С. То есть всё как положено», — отметил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о возможной причине тёплой зимы в России.

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