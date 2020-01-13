Во Владимире прошёл праздничный забег Дедов Морозов

Во Владимире 3 тыс. участников приняли участие в праздничном забеге Дедов Морозов, сообщает tv-mig.ru.

Каждый желающий мог получить порядковый номер участника и претендовать на победу в одной из конкурсных номинаций. Единственным требованием была «новогодняя» деталь во внешнем виде.

«Рады приветствовать всех участников сегодняшнего марафона, нашего самого креативного спортивного мероприятия! Всех поздравляем с победой, ведь главное в этом марафоне — участие, а не первенство», — сказала глава города Ольга Деева.

Самым быстрым Дедом Морозом IX забега стал Дмитрий Скороход, первое место среди Снегурочек заняла Анна Седых.

Самыми нарядными Дедом Морозом и Снегурочкой объявлены Ярослав Скичко и Алёна Некрасова.

В номинации «Самый опытный Дед Мороз» победителями признаны Анатолий Митрофанов и Виктор Бубнов. «Самой опытной Снегурочкой» стала Елена Смирнова.

Ранее Пятый канал сообщал, что в центре Кемерова прошёл парад Дедов Морозов.