В Казани рассказали об итогах программы «Зима в парках — 2020»

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Дирекция парков и скверов Казани отчиталась о мероприятиях, проведённых с 14 декабря по 14 января в рамках программы «Зима в парках — 2020», сообщает «Реальное время».
В Казани рассказали об итогах программы «Зима в парках — 2020»
  • © Денис Гордийко / Официальный портал Казани

Всего в новогодние каникулы парки и скверы Казани посетили 450 тыс. человек. Чаще всего гости праздника выбирали развлекательную площадку главной городской ёлки у центра семьи «Казан».

Новый год у центра семьи «Казан» и в парке «Чёрное озеро» встретили 50 тыс. человек.

Как отметили в дирекции, наибольший интерес жителей вызвали парад колокольчиков на улице Баумана, концерты группы «Меджикул» и певицы Тоси Чайкиной, молодых татарских исполнителей, театральные представления, ретрокарнавал в парке «Крылья Советов» и фестиваль самодельных саней «Сани Казани» в парке Горького.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в клинском парке «Сестрорецкий» открылась новая площадка для зимних развлечений.

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