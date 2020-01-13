Синоптики рассказали о погоде в России на ближайшую неделю

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о погоде в российских регионах на ближайшую неделю.

По её словам, сильные морозы сохранятся только на юге Сибири и в дальневосточной Якутии.

Над северными районами Сибири смещаются циклоны с тёплым воздухом: на юге Таймыра наблюдается резкое повышение температуры до -4… -9 °С.

При этом на юге и в центре Красноярского края ночью ожидается до -20 °С, а днём -10… -15 °С.

«То есть на севере Сибири будет теплее, чем на юге», — отметила Паршина.

В Тюменской, Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и в Алтайском крае температура воздуха будет постепенно повышаться. В Иркутской области сохранятся морозы: ночью до -25 °С, днём до -22°С.

Самая низкая температура в России ожидается в Оймяконе (Якутия): -50...-55 °С ночью и до -50 °С днём.

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях температура будет около 0 °С.

В Архангельской и Вологодской областях в начале недели ожидаются слабые морозы: днём 0...-5 °С, во вторник и среду ночью до -12 °С, днём -4...-9 °С.

В Краснодарском крае днем до +8 °С, на Черноморском побережье до +11 °С, в Крыму днём до +9 °С.

В Москве температура воздуха в течение недели приблизится к рекордным значениям за весь период наблюдения: по ночам до -5 °С, днём +3...+4 °С.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что повышение зимних температур в России связано с глобальным потеплением.