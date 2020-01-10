Роскомнадзор принял меры для защиты авторских прав на фильмы «Союз спасения» и «Вторжение»
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«На основании определений Мосгорсуда и заявлений правообладателей принимаются предварительные меры защиты интеллектуальных прав на отечественные фильмы «Союз спасения» и «Вторжение», — отметили в Роскомнадзоре.
В ведомстве добавили, что владельцы 210 интернет-ресурсов уже убрали фильмы из публичного доступа. Ожидается удаление незаконных копий картин ещё со 189 сайтов.
В апреле 2019 года Роскомнадзор предупреждал об опасности перехода «по сомнительным ссылкам, обещающим бесплатный просмотр» нового сезона сериала «Игра престолов». Об этом сообщал телеканал «360».