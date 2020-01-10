Роскомнадзор принял меры для защиты авторских прав на фильмы «Союз спасения» и «Вторжение»

Роскомнадзор принял меры по удалению незаконных копий фильмов «Союз спасения» и «Вторжение» из публичного доступа в интернете, сообщает Пятый канал со ссылкой на сайт ведомства.

«На основании определений Мосгорсуда и заявлений правообладателей принимаются предварительные меры защиты интеллектуальных прав на отечественные фильмы «Союз спасения» и «Вторжение», — отметили в Роскомнадзоре.

В ведомстве добавили, что владельцы 210 интернет-ресурсов уже убрали фильмы из публичного доступа. Ожидается удаление незаконных копий картин ещё со 189 сайтов.

В апреле 2019 года Роскомнадзор предупреждал об опасности перехода «по сомнительным ссылкам, обещающим бесплатный просмотр» нового сезона сериала «Игра престолов». Об этом сообщал телеканал «360».