Роскомнадзор принял меры для защиты авторских прав на фильмы «Союз спасения» и «Вторжение»

Короткая ссылка
Роскомнадзор принял меры по удалению незаконных копий фильмов «Союз спасения» и «Вторжение» из публичного доступа в интернете, сообщает Пятый канал со ссылкой на сайт ведомства.
Роскомнадзор принял меры для защиты авторских прав на фильмы «Союз спасения» и «Вторжение»
  • © Пресс-служба WDSSPR

«На основании определений Мосгорсуда и заявлений правообладателей принимаются предварительные меры защиты интеллектуальных прав на отечественные фильмы «Союз спасения» и «Вторжение», — отметили в Роскомнадзоре.

В ведомстве добавили, что владельцы 210 интернет-ресурсов уже убрали фильмы из публичного доступа. Ожидается удаление незаконных копий картин ещё со 189 сайтов.

В апреле 2019 года Роскомнадзор предупреждал об опасности перехода «по сомнительным ссылкам, обещающим бесплатный просмотр» нового сезона сериала «Игра престолов». Об этом сообщал телеканал «360».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить