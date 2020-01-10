Синоптик оценил шансы увидеть лунное затмение в Москве и Подмосковье

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Сотрудник центра погоды «Фобос» Алексей Синенков в беседе с телеканалом «360» оценил шансы жителей Москвы и Московской области увидеть первое лунное затмение 2020 года.
Синоптик оценил шансы увидеть лунное затмение в Москве и Подмосковье
  • РИА Новости

«Утверждать, что где-то можно будет увидеть это затмение, — под большим вопросом. Прояснения в облаках будут по площади незначительны. В какой-то части горизонта полусфера небосвода откроется на 20—30%. Продолжительность этого прояснения может составить 5—10 минут максимум», — отметил Синенков.

Собеседник добавил, что жители Московской области также вряд ли смогут наблюдать затмение из-за неблагоприятных метеоусловий.

Полутеневое затмение Луны начнётся 10 января и продлится около четырёх часов.

Ранее Mkset.ru со ссылкой на Уфимский планетарий сообщало, что лунное затмение можно будет увидеть с территории Башкирии в ночь на 11 января.

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