Лунное затмение можно будет увидеть с территории Башкирии в ночь на 11 января

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Лунное затмение можно будет увидеть от начала до конца с территории Башкирии в ночь на 11 января — в случае хорошей погоды. Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на Уфимский планетарий.
Лунное затмение можно будет увидеть с территории Башкирии в ночь на 11 января
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Луна начнёт входить в земную полутень 10 января в 22:07, а максимальное затмение должно наступить в 00:11. Общая продолжительность затмения — 4 часа 5 минут.

В полутень Земли Луна войдёт не полностью. Понаблюдать за явлением можно будет на всей территории России, а также в Европе, Азии, Африке и Тихом океане.

Ранее доктор Сергей Агапкин в беседе с ФАН прокомментировал влияние кольцеобразного солнечного затмения на здоровье людей.

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