В Подмосковье прошла Большая рождественская ёлка

В Доме правительства Московской области в Красногорске прошла Большая рождественская ёлка, сообщает телеканал «360».

На праздник приехали более 1,1 тыс. детей из 64 муниципалитетов региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пожелал собравшимся исполнения всех желаний, которое достигается трудом и правильными устремлениями.

«20 лет назад мы начали проводить рождественскую ёлку после новогодней. Это очень доброе мероприятие, и его цель — ещё раз обратиться к православию и Рождеству и ещё раз иметь возможность увидеть вас, ваши улыбки, поздравить вас», — отметил Воробьёв.

Для гостей праздника подготовили обширную программу: мастер-классы, анимацию и сладкие подарки.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что более 6 тыс. пациентов московских детских больниц приняли участие в акции «Добрые ёлки» мэра столицы.