В Подмосковье прошла Большая рождественская ёлка
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На праздник приехали более 1,1 тыс. детей из 64 муниципалитетов региона.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пожелал собравшимся исполнения всех желаний, которое достигается трудом и правильными устремлениями.
«20 лет назад мы начали проводить рождественскую ёлку после новогодней. Это очень доброе мероприятие, и его цель — ещё раз обратиться к православию и Рождеству и ещё раз иметь возможность увидеть вас, ваши улыбки, поздравить вас», — отметил Воробьёв.
Для гостей праздника подготовили обширную программу: мастер-классы, анимацию и сладкие подарки.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что более 6 тыс. пациентов московских детских больниц приняли участие в акции «Добрые ёлки» мэра столицы.