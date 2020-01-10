В Подмосковье прошла Большая рождественская ёлка

Короткая ссылка
В Доме правительства Московской области в Красногорске прошла Большая рождественская ёлка, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье прошла Большая рождественская ёлка
  • @Press__MO
  • Twitter

На праздник приехали более 1,1 тыс. детей из 64 муниципалитетов региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пожелал собравшимся исполнения всех желаний, которое достигается трудом и правильными устремлениями.

«20 лет назад мы начали проводить рождественскую ёлку после новогодней. Это очень доброе мероприятие, и его цель — ещё раз обратиться к православию и Рождеству и ещё раз иметь возможность увидеть вас, ваши улыбки, поздравить вас», — отметил Воробьёв.

Для гостей праздника подготовили обширную программу: мастер-классы, анимацию и сладкие подарки.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что более 6 тыс. пациентов московских детских больниц приняли участие в акции «Добрые ёлки» мэра столицы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить