Около 30 тысяч школьников бесплатно посетили музеи Подмосковья в праздники

Министр культуры Московской области Елена Харламова рассказала, что музеи Подмосковья со 2 по 8 января 2020 года бесплатно приняли около 30 тыс. школьников со всей страны.

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«Со 2 по 8 января 2020 года учащиеся образовательных учреждений Российской Федерации смогли посетить 12 государственных и 56 муниципальных музеев Московской области бесплатно», — уточнила Харламова. Как передаёт телеканал «360», бесплатное посещение музеев было организовано в рамках пилотного проекта «Музей — детям». Цель акции — популяризация культурного наследия Подмосковья. Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Московском метрополитене проведут более 130 экскурсий в электродепо в 2020 году.