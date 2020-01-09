В «Зарядье» представят музыкальное шоу «Рождественский Вертеп»

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В концертном зале «Зарядье» 10 января пройдёт музыкальное шоу «Рождественский Вертеп», сообщает сайт «Москва 24».
В «Зарядье» представят музыкальное шоу «Рождественский Вертеп»
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Гостей ждёт мультимедийное, многожанровое музыкальное представление, основанное на народной драме «Смерть царя Ирода».

В произведении композитора Павла Карманова сочетаются оригинальные тексты, аутентичный фольклор, элементы рок-музыки и костюмированного перфоманса.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что 22 января в Московском международном Доме музыки выступят арт-проект «Тенора XXI века» и симфонический оркестр Москвы «Русская филармония».

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