В «Зарядье» представят музыкальное шоу «Рождественский Вертеп»
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Гостей ждёт мультимедийное, многожанровое музыкальное представление, основанное на народной драме «Смерть царя Ирода».
В произведении композитора Павла Карманова сочетаются оригинальные тексты, аутентичный фольклор, элементы рок-музыки и костюмированного перфоманса.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что 22 января в Московском международном Доме музыки выступят арт-проект «Тенора XXI века» и симфонический оркестр Москвы «Русская филармония».