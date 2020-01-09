В Москве рассказали о программе фестиваля «Путешествие в Рождество» на 9 и 10 января

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На площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» 9 и 10 января пройдут спектакли, творческие занятия и открытые уроки, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.
В Москве рассказали о программе фестиваля «Путешествие в Рождество» на 9 и 10 января
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

На Манежной площади пройдут зимние мастер-классы, а по вечерам там будут показывать уличные спектакли «Карнавал», «Шерлок Холмс и хливкие шорьки», а также постановку «В погоню за Новым годом».

В Камергерском переулке работает благотворительная площадка «Домик добра». 10 января там проведут мастер-класс по росписи ёлочных украшений и экоквест «Хранимиры».

Возле памятника Сергею Есенину на Тверском бульваре пройдут занятия по созданию сказочных домиков, а на площадке около памятника Клименту Тимирязеву детей научат делать волшебные снежные шары.

На Новом Арбате пройдут интерактивные представления.

В будние дни для гостей фестиваля работают 15 катков.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в парке «Сокольники» открылся Фестиваль волшебных китайских фонарей.

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