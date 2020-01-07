Спасатели оценили безопасность на горе Ай-Петри в Крыму

Спасатели оценили безопасность на горе Ай-Петри в Республике Крым.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

По данным ведомства, на Ай-Петри отдыхают много людей, так как выпал снег, есть возможность покататься на санках и «ватрушках». В этом году, в отличие от предыдущего, движение транспорта не парализовано.

«Дорога чистая, работники Крымавтодора чистят её ежедневно до 10 часов утра. Предусмотрено реверсивное движение: до 15:00 открыт подъём на гору, после 15:00 — спуск», — уточнили спасатели.

Они отметили, что угрозы схода лавины нет.

Отдыхающих призвали соблюдать осторожность при катании, поскольку уже зафиксировано несколько случаев получения травм.

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