В Sony раскрыли новые особенности PlayStation 5

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Президент игрового подразделения компании Sony Джим Райан в ходе выставки CES 2020 показал слайд с особенностями игровой консоли нового поколения PlayStation 5.
В Sony раскрыли новые особенности PlayStation 5
  • © Rodrigo Reyes Marin/AFLO
  • globallookpress.com

Видео с выступления Райана на конференции опубликовал The Verge.

Новая приставка будет оснащена функцией 3D-звука, она также сможет воспроизводить Ultra HD Blu-Ray.

Кроме того, приставка получит поддержку трассировки лучей, сверхскоростной SSD.

Геймпад консоли получит систему обратной связи Haptics/Adaptive Triggers.

В апреле 2019 года геймдизайнер Sony Марк Церни заявил, что приставка PlayStation 5 получит процессор третьего поколения AMD Ryzen на архитектуре Zen 2.

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