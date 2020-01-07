В Sony раскрыли новые особенности PlayStation 5
- © Rodrigo Reyes Marin/AFLO
- globallookpress.com
Видео с выступления Райана на конференции опубликовал The Verge.
Новая приставка будет оснащена функцией 3D-звука, она также сможет воспроизводить Ultra HD Blu-Ray.
Кроме того, приставка получит поддержку трассировки лучей, сверхскоростной SSD.
Геймпад консоли получит систему обратной связи Haptics/Adaptive Triggers.
В апреле 2019 года геймдизайнер Sony Марк Церни заявил, что приставка PlayStation 5 получит процессор третьего поколения AMD Ryzen на архитектуре Zen 2.