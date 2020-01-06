МЧС Татарстана предупредило о сильном тумане в регионе

В МЧС Татарстана предупредили жителей региона об ухудшении погодных условий, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным Гидрометцентра Татарстана, с 22:00 6 января до 09:00 7 января на территории республики ожидается туман.

В МЧС напомнили, что туман представляет серьёзную опасность для всех участников дорожного движения.

Водителям рекомендуется по возможности отказаться от дальних поездок, избегать внезапного торможения.

Пешеходам следует пересекать улицу в месте обозначенного пешеходного перехода, прикрепить на одежду светоотражающие элементы.

Любителям активного отдыха рекомендуется иметь при себе исправные средства связи, приборы навигации.

Ранее РИА Новости Крым со ссылкой на сайт ГУ МЧС по региону сообщало, что на некоторых дорогах полуострова наблюдается сильный туман.