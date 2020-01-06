В Крыму предупредили о сильном тумане

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Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым сообщило, что на некоторых дорогах полуострова наблюдается сильный туман, затрудняющий движение транспорта, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на сайт ведомства.
В Крыму предупредили о сильном тумане
  • РИА Новости

Спасатели призвали водителей быть внимательными.

«Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения, поэтому пешеходам следует быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям следует отказаться от лишних перестроений, обгонов», — заявил глава министерства Сергей Шахов.

Спасатели призывают водителей ограничить скорость движения в тумане, включить ближний свет и противотуманные фары.

В МЧС также советуют в тумане не приближаться вплотную к едущей впереди машине, не оставлять авто на обочине дороги и не пытаться совершать обгон.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщал о штормовом предупреждении у юго-восточного побережья Камчатки.

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