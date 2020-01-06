В Крыму предупредили о сильном тумане

Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым сообщило, что на некоторых дорогах полуострова наблюдается сильный туман, затрудняющий движение транспорта, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на сайт ведомства.

Спасатели призвали водителей быть внимательными.

«Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения, поэтому пешеходам следует быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям следует отказаться от лишних перестроений, обгонов», — заявил глава министерства Сергей Шахов.

Спасатели призывают водителей ограничить скорость движения в тумане, включить ближний свет и противотуманные фары.

В МЧС также советуют в тумане не приближаться вплотную к едущей впереди машине, не оставлять авто на обочине дороги и не пытаться совершать обгон.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщал о штормовом предупреждении у юго-восточного побережья Камчатки.