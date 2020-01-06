В Крыму предупредили о сильном тумане
- РИА Новости
Спасатели призвали водителей быть внимательными.
«Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения, поэтому пешеходам следует быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям следует отказаться от лишних перестроений, обгонов», — заявил глава министерства Сергей Шахов.
Спасатели призывают водителей ограничить скорость движения в тумане, включить ближний свет и противотуманные фары.
В МЧС также советуют в тумане не приближаться вплотную к едущей впереди машине, не оставлять авто на обочине дороги и не пытаться совершать обгон.
Ранее телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщал о штормовом предупреждении у юго-восточного побережья Камчатки.