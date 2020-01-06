Кинокритик оценил итоги «Золотого глобуса»

Кинокритик Сергей Сычёв в беседе с Nation News прокомментировал результаты вручения премии «Золотой глобус».

По его словам, победа фильма режиссёра Сэма Мендеса «1917» в номинации «Лучший драматический фильм» для многих стала неожиданностью.

«Победа фильма «1917» — это сюрприз. Возможно, это связано с тем, что у нас фильм неизвестен. Возможно, с тем, что у картины были сильные конкуренты: за фильм Мендеса никто не болел, а на фестивале это важно. Кинофестиваль напоминает спортивное состязание — там тоже есть болельщики, и когда побеждает фильм, за который никто не болеет, это повод его посмотреть и задуматься», — заявил эксперт.

Он также добавил, что не стоит напрямую связывать победу на «Золотом глобусе» с возможной победой на «Оскаре».

Ранее кинокритик Егор Москвитин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал результаты церемонии вручения премии «Золотой глобус».