Кинокритик оценил итоги премии «Золотой глобус»

Кинокритик Егор Москвитин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал результаты церемонии вручения премии «Золотой глобус».

«Сюрпризом для российских кинокритиков стали две победы фильма «1917», потому что это единственная крупная картина прошлого года, которую мы нигде не могли увидеть. Её не было на международных фестивалях, её пока что не показывали в России», — отметил Москвитин.

Он также назвал приятной неожиданностью присуждение премии авторскому мультфильму «Потерянное звено» Криса Батлера и победу Тэрона Эджертона над Леонардо Ди Каприо, Дэниелом Крейгом и Эдди Мёрфи в номинации «Лучший актер в комедии или мюзикле».

Церемония вручения премии «Золотой глобус» прошла в Лос-Анджелесе.

Фильм «1917» режиссёра Сэма Мендеса о Первой мировой войне стал лауреатом премии в номинации «Лучший драматический фильм». Сэм Мендес также был удостоен награды в номинации «Лучший режиссёр».