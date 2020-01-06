Киновед оценил новый фильм Бондарчука «Вторжение»

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Киновед Всеволод Коршунов, кандидат искусствоведения, в беседе с «Известиями» оценил новую картину режиссёра Фёдора Бондарчука «Вторжение».
Киновед оценил новый фильм Бондарчука «Вторжение»
  • © WDSSPR

По его словам, главная особенность киноработ в жанре фантастики заключается в том, что они всегда поднимают острые проблемы современности.

В блокбастере «Вторжение» он отметил три актуальные темы: новые реалии информационной войны, важность критического мышления и поиск собственного пути с помощью разрыва родовых связей.

«Иными словами, в фильме есть узнаваемые политические, социальные и (что более важно для меня лично) психологические элементы современной картины мира», — подчеркнул эксперт.

Ранее автор спецэффектов к фильму «Вторжение» Арман Яхин в беседе с Пятым каналом рассказал о работе над картиной.

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