Киновед оценил новый фильм Бондарчука «Вторжение»

Киновед Всеволод Коршунов, кандидат искусствоведения, в беседе с «Известиями» оценил новую картину режиссёра Фёдора Бондарчука «Вторжение».

По его словам, главная особенность киноработ в жанре фантастики заключается в том, что они всегда поднимают острые проблемы современности.

В блокбастере «Вторжение» он отметил три актуальные темы: новые реалии информационной войны, важность критического мышления и поиск собственного пути с помощью разрыва родовых связей.

«Иными словами, в фильме есть узнаваемые политические, социальные и (что более важно для меня лично) психологические элементы современной картины мира», — подчеркнул эксперт.

Ранее автор спецэффектов к фильму «Вторжение» Арман Яхин в беседе с Пятым каналом рассказал о работе над картиной.