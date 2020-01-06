Автор спецэффектов к фильму «Вторжение» рассказал о работе над картиной

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Арман Яхин, работавший над визуальной графикой для фильма «Вторжение», в беседе с Пятым каналом рассказал о создании спецэффектов к картине.
Автор спецэффектов к фильму «Вторжение» рассказал о работе над картиной
  • © Вторжение

По его словам, одной из самых сложных в блокбастере Фёдора Бондарчука стала сцена затопления Москвы.

«Эта история с затоплением района — одна из самых сложных. Потому что это технически гигантский масштаб симуляций. В нашем кино такого масштаба работы с водой не было», — подчеркнул он.

Яхин признался, что один из его любимых эпизодов фильма — атака Артёма в костюме вертолёта.

Как уточнил автор спецэффектов, работа над визуальной графикой блокбастера продолжалась почти два года.

Ранее режиссёр Фёдор Бондарчук в беседе с «Известиями» рассказал о главной идее «Вторжения».

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