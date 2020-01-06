В Москве рассказали о рождественской программе в парках
- ©mos.ru
В парке «Зарядье» пройдут концерты и театрализованные шоу для детей.
В научно-познавательном центре «Заповедное посольство» будет организован творческий конкурс «Дети-таланты».
В Измайловском парке пройдут выступления скоморошного театра, танцевальных коллективов, фольклорных ансамблей и кавер-групп.
В парке Победы выступят фольклорные коллективы, а для любителей спорта организуют командные игры и конкурсы.
На мастер-классах в саду «Эрмитаж» ждут всех желающих научиться изготавливать ёлочные игрушки и праздничные венки.
В саду имени Баумана для детей проведут мастер-классы по изготовлению рождественских вертепов или фигурок ангелов.
В парках «Фили» и 50-летия Октября устроят хороводы с песнями и рождественскими обрядами.
В Таганском парке всех желающих приглашают принять участие в командных играх, а юных посетителей ждут на театрализованном представлении театра Pololо.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что в парке «Сокольники» открылся Фестиваль волшебных китайских фонарей.