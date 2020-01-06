Фёдор Бондарчук рассказал об основной идее фильма «Вторжение»

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Режиссёр Фёдор Бондарчук в беседе с «Известиями» рассказал о главной идее своей новой картины «Вторжение», которая стала уже вторым фильмом о пришествии инопланетян после «Притяжения».
Фёдор Бондарчук рассказал об основной идее фильма «Вторжение»
  • © Пресс-служба WDSSPR

«Если первая картина, как я говорил, — маленький фильм о любви, то второй, как сказал кто-то из съёмочной группы, «блокбастер человеческих чувств», — отметил режиссёр.

Он добавил, что в ленте нет советов или назиданий.

По словам Бондарчука, создатели картины попробовали собрать приметы современности и предложить зрителю сделать выводы или начать дискуссию на эту тему.

Ранее актёр Иван Янковский в беседе с Пятым каналом рассказал о роли в фильме «Союз спасения».

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