Фёдор Бондарчук рассказал об основной идее фильма «Вторжение»
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«Если первая картина, как я говорил, — маленький фильм о любви, то второй, как сказал кто-то из съёмочной группы, «блокбастер человеческих чувств», — отметил режиссёр.
Он добавил, что в ленте нет советов или назиданий.
По словам Бондарчука, создатели картины попробовали собрать приметы современности и предложить зрителю сделать выводы или начать дискуссию на эту тему.
Ранее актёр Иван Янковский в беседе с Пятым каналом рассказал о роли в фильме «Союз спасения».