В Москве составили список новогодних памятников архитектуры
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
В перечень попали, например, Немецкий рынок, дача Лямина в Сокольниках, РЭУ имени Плеханова и дом-музей Маяковского.
«Чаще всего объекты культурного наследия привлекают внимание жителей уникальностью и красотой архитектурного решения», — заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов, которого цитирует портал мэра и правительства.
По его словам, для поддержания праздничного настроения отобрано восемь памятников, история которых связана с Новым годом.
Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге открыли бюст архитектору и реставратору Николаю Белехову.