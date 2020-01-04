В Москве составили список новогодних памятников архитектуры

Составлен список столичных архитектурных памятников, связанных с празднованием Нового года. Он опубликован на портале «Узнай Москву».

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

В перечень попали, например, Немецкий рынок, дача Лямина в Сокольниках, РЭУ имени Плеханова и дом-музей Маяковского.

«Чаще всего объекты культурного наследия привлекают внимание жителей уникальностью и красотой архитектурного решения», — заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов, которого цитирует портал мэра и правительства.

По его словам, для поддержания праздничного настроения отобрано восемь памятников, история которых связана с Новым годом.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге открыли бюст архитектору и реставратору Николаю Белехову.