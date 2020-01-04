Власти Москвы поздравили Церетели с 86-летием

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента Российской академии художеств Зураба Церетели с 86-летием. Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Власти Москвы поздравили Церетели с 86-летием
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Вы принадлежите к плеяде выдающихся художников современности, чьё творчество является гордостью отечественного искусства», — заявил Собянин.

По его словам, выставки Церетели в России и за рубежом вызывают большой интерес.

«Созданные Вами памятники являются неотъемлемой частью общественного пространства нашей столицы», — цитирует Собянина портал мэра и правительства.

За свою творческую карьеру Церетели создал более 5 тыс. работ. Это живопись, графика, скульптура, образцы монументально-декоративного искусства. Он полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

В ноябре ФБА «Экономика сегодня» сообщало о юбилее ректора ВГИКа Владимира Малышева.

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