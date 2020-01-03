В Балашихе прошёл новогодний забег

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В подмосковной Балашихе 200 человек приняли участие во втором новогоднем забеге «Беги, кто может», сообщает телеканал «360».
В Балашихе прошёл новогодний забег
  • АГН «Москва»

«В прошлом году мы его делали 1 января, но в этом году решили чуть-чуть пожалеть жителей и сделать это 2 января, чтобы они отдохнули, вышли на улицы и немножечко разрядились», — отметила заместитель начальника отдела управления культуры городского округа Балашиха Галина Корягина.

В забеге приняли участие целые семьи, многие вышли на старт в карнавальных костюмах.

Организаторы наградили победителей в шести номинациях.

Забег завершился праздничным салютом.

Ранее Newinform сообщал, что в центре Санкт-Петербурга Новый год отметили 2 млн человек.

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