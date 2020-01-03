В Клину открылась новая площадка для зимних развлечений

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В клинском парке «Сестрорецкий» открылась новая площадка для зимних развлечений, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.
В Клину открылась новая площадка для зимних развлечений
  • ©klin-park.ru

«В Клину начал работу детский сноуборд-парк для самых маленьких посетителей от трёх до шести лет. Малыши имеют возможность начать обучение на сноуборде с профессиональным инструктором, а это значит, что спустя некоторое время, когда ребята крепко будут стоять на доске, они уже с родителями поедут на серьёзные трассы. Например, такие, как подготовлены у наших соседей в Дмитровском городском округе», — отметила глава города Клина Алёна Сокольская.

Она добавила, что в этой же зоне открыта всесезонная тюбинговая трасса, а также первая в Московской области воздушная подушка для имитации свободного полёта.

Ранее газета «Утро.ру» сообщала, что в Москве открылся Фестиваль китайских фонарей.

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