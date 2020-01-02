Джон Малкович прокомментировал 20-летие фильма «Быть Джоном Малковичем»
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«Мне запомнилась шутка о том, что я и Чарли Шин — лучшие друзья. Это даже невозможно себе представить. Я до сих пор не могу перенести эту идею. Ещё я помню премьеру в Венеции, где впервые увидел перемонтированную версию фильма, которая мне очень понравилась», — заявил он.
По его словам, предыдущий монтаж был вообще несмешной и слишком напоминал Ингмара Бергмана. Как отметил Малкович, режиссёр Спайк Джонс многое убрал, нашёл нужный темп, и в таком варианте всё встало на свои места.
Ранее режиссёр фильма «Бык» Борис Акопов в беседе с ФАН рассказал о новых проектах.