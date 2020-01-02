Джон Малкович прокомментировал 20-летие фильма «Быть Джоном Малковичем»

Короткая ссылка
Актёр Джон Малкович в беседе с kp.ru прокомментировал 20-летие фильма «Быть Джоном Малковичем».
Джон Малкович прокомментировал 20-летие фильма «Быть Джоном Малковичем»
  • © Keith Mayhew/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мне запомнилась шутка о том, что я и Чарли Шин — лучшие друзья. Это даже невозможно себе представить. Я до сих пор не могу перенести эту идею. Ещё я помню премьеру в Венеции, где впервые увидел перемонтированную версию фильма, которая мне очень понравилась», — заявил он.

По его словам, предыдущий монтаж был вообще несмешной и слишком напоминал Ингмара Бергмана. Как отметил Малкович, режиссёр Спайк Джонс многое убрал, нашёл нужный темп, и в таком варианте всё встало на свои места.

Ранее режиссёр фильма «Бык» Борис Акопов в беседе с ФАН рассказал о новых проектах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить