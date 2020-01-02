Исполнитель из Кабардино-Балкарии Аскер Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос» на Первом канале.

За победу в финале с ним боролись Арсен Мукенди, Ив Набиев и Антон Токарев.

Победитель конкурса определился с помощью зрительского голосования в прямом эфире. Певец из Кабардино-Балкарии получил 66,1% зрительских голосов.

Бербеков исполнил песни Can’t Help Falling in Love Элвиса Пресли и «Карточный домик».

В пятницу, 27 декабря, в эфире Первого канала состоялся полуфинал восьмого сезона вокального проекта «Голос». Яркие моменты выпуска — в материале RT.