Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»

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Исполнитель из Кабардино-Балкарии Аскер Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос» на Первом канале.
Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»
  • © Кадр youtube.com

За победу в финале с ним боролись Арсен Мукенди, Ив Набиев и Антон Токарев.

Победитель конкурса определился с помощью зрительского голосования в прямом эфире. Певец из Кабардино-Балкарии получил 66,1% зрительских голосов.

Бербеков исполнил песни Can’t Help Falling in Love Элвиса Пресли и «Карточный домик».

В пятницу, 27 декабря, в эфире Первого канала состоялся полуфинал восьмого сезона вокального проекта «Голос». Яркие моменты выпуска — в материале RT.

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