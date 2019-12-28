«Дух» Юрия Лозы на проекте и запрещённый ход Шнурова: самые яркие моменты полуфинала шоу «Голос»

В пятницу, 27 декабря, в эфире Первого канала состоялся полуфинал восьмого сезона вокального проекта «Голос». К этому этапу в шоу остались восемь вокалистов: по двое подопечных каждого из наставников — Константина Меладзе, Валерия Сюткина, Сергея Шнурова и Полины Гагариной. Жюри и телезрители решали, кто из исполнителей окажется в финале конкурса, а кто сойдёт с дистанции. Яркие моменты выпуска — в материале RT.

В пятницу, 27 декабря, на Первом канале прошла прямая трансляция полуфинального, 12-го выпуска восьмого сезона вокального шоу «Голос». На этом этапе между собой состязались по двое подопечных каждого из наставников.

Судьбу полуфиналистов, как и в предыдущем выпуске, определяли наставники и телезрители. Свои 100% голосов каждый из членов жюри мог перераспределить между подопечными только в соотношении 60:40. К решению наставников прибавляются голоса зрителей.

«Вместе с телезрителями наставники в последний раз в этом сезоне (более того — в этом десятилетии) выберут претендентов на звание лучшего голоса страны», — заметил Дмитрий Нагиев.

Первыми на сцену вышли подопечные Константина Меладзе Нуржигит Субанкулов и Аскер Бербеков. Выступление Субанкулова на предыдущем этапе не очень впечатлило Меладзе, и он присвоил вокалисту только 30% собственных голосов. Положение спасло голосование телезрителей.

В полуфинале Субанкулов выступал с композицией Human британского соул-исполнителя Rag’n’Bone Man, получившей статус платиновой в Великобритании, Италии и Австрии.

Следом выступал Бербеков. Ему достался сингл Марка Энтони My Baby You, который музыкант исполнял на русском языке. Текст композиции специально для проекта написал Меладзе.

«Моё застенчивое молчание — лишь прелюдия перед их беспардонными разговорами. Как пели?» — обратился Нагиев за комментариями к Полине Гагариной.

Гагарина призналась в любви к голосам участников и отметила, что с удовольствием ходила бы на их концерты. Аналогичное мнение выразили Валерий Сюткин и Сергей Шнуров.

«Естественно, самооценка моя повысилась», — подчеркнул Меладзе.

Прежде чем остановить зрительское голосование, Нагиев пригласил на сцену Субанкулова и Бербекова, а с ними — бывшую наставницу шоу Пелагею. Трио исполнило песню «Конь» группы «Любэ».

В финал конкурса ожидаемо прошёл Бербеков, на протяжении всего сезона находившийся в фаворитах у зрителей. Он набрал 116,7% (60% от наставника и 56,7% от зрителей).

Затем настал черёд подопечных Сергея Шнурова Рагды Ханиевой и Антона Токарева. На сцену первой вышла Ханиева, исполнившая кавер-версию с восточными мотивами на шлягер «Нас не догонят» группы «Тату».

Токареву досталась песня «Мне бы в небо» группы «Ленинград». Нагиев заметил, что Шнуров «всегда выбирает песни для души».

Гагарина вновь комментировала выступления первой: «Вы заполняете сцену — это и есть настоящие артисты».

Сюткин отметил, что подопечные Шнурова имеют «свой яркий почерк», что в конечном счёте подтверждает, что «наставник небезнадёжен». Меладзе похвалил Токарева, но совершенно противоположное мнение выразил относительно выступления Ханиевой, отметив, что Шнуров не сумел подобрать к ней подход.

Пока зрители выбирали понравившегося участника, вместе с Ханиевой и Токаревым на сцену вышел рейв-коллектив Little Big. Вместе они исполнили попурри из песен «Снег» Филиппа Киркорова и вирусного хита Skibidi.

Когда настал момент распределять голоса между подопечными, Шнуров отдал по 50% каждому из вокалистов, что, как подчеркнул Нагиев, является «запрещённым ходом».

«В данном случае, если бы вы, как на ваших концертах, сняли трусы, мы бы простили, но этого мы простить не можем», — добавил Нагиев.

Шнуров хотел решить вопрос, подбросив монетку, что, по мнению Нагиева, конечно, «мужское решение». В итоге наставник отдал 60% Токареву. Зрители же посчитали, что выступление Ханиевой было сильнее: девушка получила 54,8% голосов. Однако ситуацию это не изменило, и в сумме Токарев набрал 105,2%.

Вслед за командой Шнурова открылись линии для голосования за подопечных Гагариной. Алана Чочиева выступала с композицией Аллы Пугачёвой «Арлекино».

Затем на сцену вышел Ив Набиев, спевший песню «Поговори со мною, мама», известную в исполнении Валентины Толкуновой.

Меладзе отметил, что Чочиевой удалось спеть хит Пугачёвой свежо, без ретроналёта, а вот трогательная песня Толкуновой в исполнении Набиева не пришлась ему по вкусу. Наставник посчитал, что вокалисту не хватило искренности.

Чочиеву похвалил и Шнуров, отметив актуальность выбранного образа Джокера. Однако он не оценил выступление Набиева, указав, что тому следовало бы сменить имидж («сбрить усы»), чтобы он коррелировал с тоном выбранной композиции. А вот Сюткину, наоборот, показалось, что Набиев справился с поставленной задачей.

Перед оглашением результатов голосования Набиев и Чочиева вновь вышли на сцену — на этот раз с певицей Zivert. Музыканты исполнили её хит Life.

Настал черёд голосования. Гагарина отдала 60% Набиеву. По результатам зрительского голосования вперёд выбилась Чочиева — она набрала 54,2%. Впрочем, ситуации это не изменило — в финале оказался Набиев.

Последними за допуск к финалу сражались подопечные Валерия Сюткина Арсен Мукенди и Элимдар Сейдосманов, выступавший первым с джаз-версией композиции «Там, где клён шумит».

«За миллиарды лет эволюции вселенная проделала удивительный путь, чтобы сегодня мы услышали эту музыкальную свежесть», — прокомментировал Нагиев.

Затем на сцену вышел Мукенди. На этот раз ему доверили французскую песню Ego диджея Уилли Уильяма, что позднее Меладзе прокомментировал так: «Арсен в своей эстетике». При этом, по мнению наставника, это выглядит тривиально. Комментируя выступление Сейдосманова, Меладзе сказал то же, что и про работу Шнурова с Ханиевой: Сюткину не удалось подобрать ключик к музыканту.

«Вы уж извините. Такое ощущение, что в меня сегодня вселился дух Юрия Лозы. К концу проекта хочется говорить по существу», — подначил Меладзе.

Шнуров продолжил подтрунивать над коллегой: «Вы черепаха Тортилла — вам ключик нужен».

В свою очередь, Шнуров похвалил выступление Мукенди, а вот Сейдосманову, по его словам, не повезло: «Сразу видно — Валера приложился, и всё».

Гагарина же высоко оценила выступления подопечных коллеги. Поддержать участников команды Сюткина пришла Хибла Герзмава — трио исполнило песню Чарли Чаплина Smile, хорошо известную в исполнении Нэта Кинга Коула и Майкла Джексона.

В финал Сюткин решил пригласить Мукенди, отдав 40% голосов Сейдосманову. Решение наставника разошлось с мнением зрителей, присвоивших Сейдосманову 55,4%. Как и в двух предыдущих случаях, это не повлияло на положение, финалистом «Голоса» стал Мукенди.

Теперь квартет финалистов укомплектован. Выпуск завершился выступлением всех полуфиналистов, исполнивших композицию Басты «Сансара».

Узнать имя лучшего голоса этого сезона зрители смогут 1 января 2020 года.