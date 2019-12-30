В Башкирии объявили штормовое предупреждение

Спасатели объявили штормовое предупреждение в Башкирии, сообщает kp.ru со ссылкой на республиканское МЧС.

По прогнозу, 31 декабря местами возможен ветер с порывами до 20—25 м/с. Ожидается сильный снег, метель. На дорогах — снежные заносы, накаты и гололедица.

Температура воздуха в ночное время составит -12...-17 °С (при прояснениях — до -25 °С). Днём прогнозируется -3...-8 °С.

Также стало известно о погоде в Челябинской области.

«Ночью и днём 31 декабря в Челябинской области ожидается снег, в отдельных районах метели», — заявили URA.RU в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Южный Урал».

Температура воздуха в ночное время составит -18...-23 °С, в низинах — до -30 °С.

Снегопад будет сопровождаться ветром с порывами местами до 15—20 м/с, уточнили в ГУ МЧС России по региону.

Ранее жителей Москвы предупредили о метели, мокром снеге, а также гололедице на дорогах вечером 30 декабря.