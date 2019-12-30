Синоптики предупредили об усилении ветра до 21 м/с в Оренбургской области

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Синоптики рассказали о погоде в Оренбургской области во вторник, 31 декабря, сообщает RIA56 со ссылкой на Приволжское УГМС.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 21 м/с в Оренбургской области
  • РИА Новости

Весь день будет облачно, снег и моросящий дождь станут сменять друг друга, также возможен ледяной дождь. Из-за ветра до 21 м/с прогнозируются метели в центре и на востоке региона.

В ночное время температура воздуха составит -13…-18 ˚С. По северу и востоку — до -25 ˚С. Днём ожидается -2…-7 ˚С, на востоке — до -8…-13 ˚С.

Также стало известно о погоде в Тюменской области. 31 декабря в региональном центре прогнозируется -11 ˚С, по югу области средней температурой станет -18 ˚С. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на федеральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Завтра на Урале ожидается потепление, которое сохранится на ближайшие дни новогодних праздников», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жителей Москвы предупредили о метели, мокром снеге, а также гололедице на дорогах вечером 30 декабря.

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