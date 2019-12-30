В Москве прошла премьера балета «Красная Шапочка»

В концертном зале «Зарядье» в Москве состоялась мировая премьера балета «Красная Шапочка».

Режиссёром спектакля стал британский хореограф Росс Фредди Рей, главные роли в постановке исполнили Сергей Полунин и Лаура Фернандес.

«Каждая сказка должна быть и для взрослых, и для детей, чтобы родители, которые приводят детей, не скучали, а всё-таки понимали свой смысл, чтобы им это тоже было интересно», — в беседе с RT отметил Полунин.

По его словам, дети обязательно обратят внимание на красивые декорации, свет, музыку, движения. Взрослые, в свою очередь, задумаются, кто в этой истории плохой: волк или люди?

Примечательно, что зрители также станут свидетелями необычного любовного треугольника.

«В этой сказке много трагедии. Есть дровосек, который потерял жену (мы не знаем, что произошло: люди думают, что он убил жену), и есть волк, который потерял свою семью из-за пожаров в лесу или вырубки леса. И каждый из них ищет любовь, которой не испытывал очень давно. И красная шапочка — элемент, который нравится им обоим», — пояснил Полунин.

Ранее издание «Утро.ру» сообщало, что театр «Новая опера» представит 13 января на сцене Большого зала Московской консерватории программу «Оперные истории в старый Новый год».