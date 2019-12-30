Ахеджакова прокомментировала сообщения о назначении Рыжакова худруком «Современника»

Актриса Лия Ахеджакова в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала сообщения о назначении режиссёра Виктора Рыжакова на пост художественного руководителя «Современника».

«Рыжаков — очень хороший режиссёр и порядочный человек. Мы мало знакомы, но, поскольку у нас какой-то «котёл», в котором мы все варимся, я знаю точно, что у него хорошая репутация», — заявила она.

Как отметила Ахеджакова, смыслы, которые Рыжаков вкладывает в свои спектакли, ей близки.

Ранее Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.