Ахеджакова прокомментировала сообщения о назначении Рыжакова худруком «Современника»

Короткая ссылка
Актриса Лия Ахеджакова в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала сообщения о назначении режиссёра Виктора Рыжакова на пост художественного руководителя «Современника».
Ахеджакова прокомментировала сообщения о назначении Рыжакова худруком «Современника»
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«Рыжаков — очень хороший режиссёр и порядочный человек. Мы мало знакомы, но, поскольку у нас какой-то «котёл», в котором мы все варимся, я знаю точно, что у него хорошая репутация», — заявила она.

Как отметила Ахеджакова, смыслы, которые Рыжаков вкладывает в свои спектакли, ей близки.

Ранее Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить