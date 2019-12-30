Ахеджакова прокомментировала сообщения о назначении Рыжакова худруком «Современника»
- © Сергей Пятаков
- РИА Новости
«Рыжаков — очень хороший режиссёр и порядочный человек. Мы мало знакомы, но, поскольку у нас какой-то «котёл», в котором мы все варимся, я знаю точно, что у него хорошая репутация», — заявила она.
Как отметила Ахеджакова, смыслы, которые Рыжаков вкладывает в свои спектакли, ей близки.
Ранее Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.